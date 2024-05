Stand: 13.05.2024 13:46 Uhr Autofahrer missachtet Rotlicht - und fährt zwei Kinder an

Ein 63-jähriger Autofahrer hat in Osnabrück das Rotlicht einer Ampel missachtet und zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren angefahren. Die Kinder wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Überprüfung des 63-Jährigen nach dem Unfall am Sonntagnachmittag stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Zudem habe ein Drogenvortest den Konsum von THC, der Wirkstoffsubstanz von Cannabis, angezeigt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min