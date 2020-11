Geflügelpest: Mehrere Landkreise planen Stallpflicht Stand: 11.11.2020 19:00 Uhr Wegen der drohenden Geflügelpest wollen mehrere niedersächsische Landkreise eine Stallpflicht verfügen. Eine landesweite Anordnung ist vorerst nicht geplant.

Obwohl in den vergangenen Tagen auch in Niedersachsen wiederholt mit dem Geflügelpest-Virus infizierte Zugvögel gefunden wurden, verzichtet Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zunächst auf eine einheitliche Regelung für das ganze Land. Das teilte die Ministerin am Mittwochnachmittag nach einer Telefonkonferenz mit Vertretern aus besonders betroffenen Landkreisen mit. Diese können selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen.

Vechta kündigt Allgemeinverordnung an

Mehrere besonders betroffene Landkreise mit großen Geflügelbeständen haben bereits reagiert. So hat der Landkreis Vechta angekündigt, eine Aufstallpflicht anzuordnen. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde voraussichtlich Anfang kommender Woche in Kraft treten, teilte ein Sprecher mit. Sie soll sowohl für Nutztierhalter als auch für Hobbyzüchter gelten.

Weitere Landkreise planen Stallpflicht

Auch der Nachbarkreis Cloppenburg schätzt das Risiko eines Vogelgrippe-Ausbruchs für hoch ein. Beide Kreise gelten als Hochburg der Geflügelhalter in Deutschland, beim letzten großen Ausbruch der Geflügelpest 2016 starben hier Hunderttausende Tiere oder mussten getötet werden. Eine Stallpflicht ist zudem in den Landkreisen Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim, Oldenburg, Wesermarsch, Cuxhaven sowie in Ostfriesland geplant.

Noch keine Maßnahmen im Landkreis Diepholz

Einen anderen Weg geht dagegen der Landkreis Diepholz. Hier wolle man zunächst auf eine allgemeine Stallpflicht verzichten, sagte eine Kreissprecherin. Schließlich sei im Kreisgebiet bislang noch kein infizierter Wildvogel gefunden worden. Bislang wurde in Niedersachsen bei drei Wildvögeln in den Landkreisen Cuxhaven und Wesermarsch der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen. Für Menschen gilt das Virus als ungefährlich.

Landkreis Peine mahnt zur Vorsicht

Der Landkreis Peine appelliert an alle Geflügelhalter, sich rechtzeitig mit der Situation auseinanderzusetzen und vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. "Da der Vogelzug bereits in vollem Gange ist, besteht ein hohes Risiko, dass erkrankte Wildvögel aus betroffenen Gebieten beim Weiterzug die Krankheit in bisher nicht betroffene Gebiete einschleppen", sagte Kreissprecher Fabian Laaß. In jeder Geflügelhaltung komme es daher jetzt besonders auf die Einhaltung der ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen an. "Wenn Geflügel weiter im Freien gehalten werden soll, ist unbedingt auf den Schutz des Geflügelbestandes vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu achten", so Laaß. Eine Aufstallung sei allerdings freiwillig.

