Stand: 09.11.2022 12:17 Uhr Gedenken an die Pogromnacht in der Region

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am Mittwoch an die Pogromnacht von 1938 erinnert. So gibt es eine Gedenkveranstaltung im Schloss der Stadt Osnabrück - gestaltet von Schülern und Schülerinnen der Gesamtschule Schinkel. In Nordhorn (Grafschaft Bentheim) organisieren Jugendliche einen Gedenkgang durch die Innenstadt. In Bad Bentheim (Grafschaft Bentheim), Freren (Landkreis Emsland) und Fürstenau (Landkreis Osnabrück) finden Veranstaltungen an den dortigen Gedenksteinen statt. In anderen Orten wie zum Beispiel Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) werden die Stolpersteine in Erinnerung an ermordete Juden geputzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.11.2022 | 09:30 Uhr