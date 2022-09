Frau überfährt Fußgänger und rast in Baustelle Stand: 16.09.2022 12:08 Uhr Eine rätselhafte Unfallfahrt in Fürstenau beschäftigt Staatsanwaltschaft und Polizei in Osnabrück. Eine Autofahrerin hatte mit ihrem Wagen einen Fußgänger überfahren und mehrere Menschen gefährdet.

Bislang sind nur wenige Details bekannt: Die Autofahrerin soll am Donnerstag zunächst einen Fußgänger überfahren haben. Der Mann sei frontal erfasst und schwer verletzt worden. Ohne sich um den Mann zu kümmern sei die Frau weitergefahren und in eine Baustelle gerast. Die Bauarbeiter hätten sich nur durch Sprünge zur Seite retten können. Schließlich rammte die Autofahrerin einen Kanaldeckel und wurde ebenfalls verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls - ob es sich etwa um eine Amokfahrt oder einen medizinischen Notfall am Steuer handelt - sind bislang unklar. Allein, dass die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingebunden sei, gebe aber einen Hinweis auf die Dimension des Vorfalls, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Regional Osnabrück | 16.09.2022 | 13:30 Uhr