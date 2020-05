Stand: 04.05.2020 15:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flüchtlingskinder reisen in neue Heimat weiter

Die 47 Kinder und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern werden heute von Osnabrück aus auf ganz Deutschland verteilt. Jedes Kind und jeder Jugendliche werde von Mitarbeitern des Jugendamts bis zu seinem neuen Zuhause begleitet, niemand müsse allein reisen, sagte ein Sprecher des Landkreises NDR 1 Niedersachsen. Die minderjährigen Flüchtlinge im Alter zwischen acht und 17 Jahren waren nach ihrer Ankunft in Niedersachsen zwei Wochen lang in einer Unterkunft im Landkreis Osnabrück in Corona-Quarantäne gewesen. Die Abschluss-Tests fielen bei allen negativ aus.

Pistorius: "Weitere Kinder aufnehmen"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius bewertet die Aktion positiv. Sie könne nur der Anfang sein, so der SPD-Politiker. Er dankte dem Landkreis Osnabrück und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung für ihr großartiges Engagement in den vergangenen zwei Wochen. "Sie haben von null auf Hundert hervorragende Arbeit geleistet", so der Minister. Man habe bewiesen, dass eine Aufnahme auch unter den besonderen Herausforderungen der aktuellen Corona-Pandemie möglich sei, so Minister Pistorius. "Ich fordere den Bund auf dafür zu sorgen, gemeinsam mit anderen EU-Staaten schnell weitere Kinder aus dem Elend in Griechenland zu holen, diese Aktion darf nur ein Anfang sein. Die Situation auf den griechischen Inseln ist nach wie vor dramatisch."

Niedersachsen nimmt zwölf Flüchtlingskinder auf

Zwölf der Kinder und Jugendlichen bleiben in Niedersachsen. Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums finden jeweils zwei ein neues Zuhause in Lüneburg, Braunschweig, im Landkreis Friesland und in der Region Hannover. Drei Kinder werden künftig in der Stadt Hannover leben und ein Kind in Osnabrück. Die Kinder aus Syrien, Afghanistan und Eritrea kommen in Gast- oder Pflegefamilien unter oder in entsprechenden Unterkünften für betreutes Wohnen.

Kinder haben Freundschaften geschlossen

18 Kinder haben nach Angaben des Landkreises Osnabrück auch Verwandte in Deutschland und werden künftig bei ihren Angehörigen wohnen. Alle Wünsche der Kinder und Jugendlichen seien berücksichtigt worden. So hätten manche innerhalb der Gruppe zum Beispiel Freunde gefunden und wollten gern zusammen bleiben. Im Zuge dieser Aufnahmeaktion konnten laut Innenministerium außerdem zwei irakische Kinder, die von ihrem Vater nach Griechenland entführt worden waren, zu ihrer in Deutschland lebenden Mutter zurückkehren.

