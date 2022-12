"Feuerwerkstouristen": Ansturm aus den Niederlanden Stand: 29.12.2022 15:38 Uhr Seit Donnerstag ist deutschlandweit der Verkauf von Silvester-Feuerwerk erlaubt. Aus den Niederlanden strömen zahlreiche "Feuerwerkstouristen" zum Einkauf in niedersächsische Grenzregionen.

Zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk sind viele Niederländer zum Böllerkauf nach Niedersachsen gefahren. In Bunde im Landkreis Leer bildeten sich am Donnerstag Schlangen vor Geschäften. Einkäufer rollten Wagen voller Raketen und Böller aus dem Laden, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die meisten Autos auf dem Parkplatz des Geschäfts hatten niederländische Kennzeichen.

Verkäuf von Böllern endet in Deutschland am Samstag

Johann Doden, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Ostfriesland, geht davon aus, dass die Straßen im Grenzgebiet bis Silvester voll sein werden. Es handle sich um "Feuerwerkstourismus". Für die Region seien diese Einkäufer wichtig, weil sie oft weitere Produkte - nicht allein Feuerwerk - besorgten. Der Verkauf von Böllern und Raketen hat in Deutschland an diesem Donnerstag begonnen und endet am Sonnabend. In den vergangenen beiden Jahren war der Verkauf von Feuerwerk in Deutschland wegen der Corona-Pandemie verboten.

90 Prozent der Käufer aus den Niederlanden

Das Feuerwerksgeschäft "FWS Feuerwerk" in Bad Bentheim profitiert nach eigenen Angaben stark von den niederländischen Käuferinnen und Käufern. "90 Prozent unserer Kunden sind aus den Niederlanden", sagte Betriebsleiter Remon Albers. In der Regel kämen an jedem Verkaufstag vor Silvester 500 bis 600 Menschen. Ebenfalls mit vielen Niederländern rechnen die Betreiber des Geschäfts "Feuerwerk Bunde" im Landkreis Leer. "Es ist so, dass die Artikel in Deutschland billiger sind und Sie eine ganz andere Auswahl haben", sagte Mit-Geschäftsführerin Iris Börgener.

Bundespolizei: Legales Feuerwerk kein Problem für Grenzübertritt

Für die Bundespolizei ist der "Feuerwerkstourismus" an sich erstmal kein Problem. "Erfahrungsgemäß kommen gerade in den Grenzgebieten viele Niederländer zu Silvester nach Deutschland, um sich mit Feuerwerk einzudecken", sagte eine Bundespolizei-Sprecherin. Der Kauf ist für Niederländer genauso erlaubt wie für deutsche Staatsbürger - solange es sich um legales Feuerwerk handelt. Staus werden vor allem vor Verbrauchermärkten in Emlichheim (Grafschaft Bentheim), Nordhorn und Meppen erwartet.

Hunderte Meter lange Schlange in Bremerhaven

Beim Werksverkauf von Comet in Bremerhaven, dem zweitgrößten Verkäufer von Silvester-Feuerwerk, herrschte am Donnerstagmorgen ebenfalls großer Andrang. Die Schlange vor den Hallen soll rund 500 Meter lang gewesen sein, berichtet der NDR in Niedersachsen. Erste Feuerwerks-Fans sollen seit Mitternacht auf die Öffnung um 6 Uhr gewartet haben.

