Stand: 15.08.2021 11:28 Uhr Feuer bei Erntearbeiten: Mehrere Landmaschinen in Brand

Mehrere Landmaschinen sind am Sonnabend im Emsland, in der Grafschaft Bentheim und im Landkreis Osnabrück in Brand geraten. In Nordhorn ging am Nachmittag ein Mähdrescher bei Feldarbeiten in Flammen auf und brannte aus, wie die Polizei mitteilte. In Neuenkirchen bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) fing ein Traktorgespann samt 20 geladener Rundballen Feuer. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Einen technischen Defekt vermuten die Ermittler bei zwei weiteren Bränden in Rhede und Emsbüren (Landkreis Emsland). Dort waren ebenfalls am Sonnabend ein Mähdrescher und ein Trecker in Brand geraten und wurden von der Feuerwehr gelöscht. Laut Polizei gab es bei den Bränden keine Verletzten.

Weitere Informationen 2 Min Niedersachsens Landmaschinen im Einsatz Nicht selten begegnet man in Niedersachsen Landmaschinen auf der Straße. Das Video zeigt die Geräte im Einsatz - vom Maishäcksler zum Grubber erklären wir die Funktion. 2 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.08.2021 | 12:00 Uhr