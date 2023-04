Stand: 28.04.2023 06:07 Uhr Erstmals eine Frau: Neue Dombaumeisterin in Osnabrück

Das Bistum Osnabrück hat eine neue Dombaumeisterin berufen. Mit der Architektin Sara Pohlmann übernimmt dieses Amt erstmals eine Frau. Sie folgt auf Ralf Schlüter, der in den Ruhestand geht. Die 48-Jährige ist für alle Reparaturen und großen Bauarbeiten am Osnabrücker Dom zuständig. Außerdem ist Pohlmann Ansprechpartnerin für alle Kirchengemeinden im Bistum und deren Gebäude, etwa wenn es um die energetische Sanierung oder Neubauten geht. Pohlmann ist bereits seit mehr als 20 Jahren für das Bistum tätig und hat auch den Umbau der Kirche Heilige Familie in ein sogenanntes Kolumbarium für Urnenbestattungen begleitet.

