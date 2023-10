Stand: 16.10.2023 08:44 Uhr Erste Erdgasleitung wird für Wasserstoff fit gemacht

Zwischen Emsbüren (Landkreis Emsland) und Bad Bentheim wird heute deutschlandweit das erste Mal eine Erdgasleitung für die Umstellung auf Wasserstoff vorbereitet. Das teilt der Netzbetreiber Open Grid Europe GmbH (OGE) mit. Im ersten Schritt werde das Erdgas auf einer Länge von 30 Kilometern aus den bestehenden Leitungen gepumpt. So wird Platz für grünen Wasserstoff gemacht. Bis dieser strömen kann, dauere es allerdings noch bis Anfang 2025, so OGE. Künftig solle dann Wasserstoff von Lingen bis ins Ruhrgebiet transportiert werden. Die Vorbereitung darauf gilt als Startschuss für ein rund 10.000 Kilometer langes bundesweites Wasserstoffleitungsnetz. Etwa die Hälfte dieses Netzes müsse neu gebaut werden, so ein Sprecher des Netzbetreibers. Die andere Hälfte soll aus umfunktionierten Leitungen entstehen.

