Entspannter NRW-Ferienstart auf Niedersachsens Autobahnen Stand: 25.06.2022 17:06 Uhr Zum Ferienstart im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind Autofahrer auf den Autobahnen Niedersachsens um Staus weitgehend herumgekommen.

"Die Lage ist entspannt, die Verkehrslage ist wie an einem normalen Samstag", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Ahlhorn, die für einen Abschnitt der Autobahn 1 zuständig ist. Am Vormittag habe es zwar in Richtung Nord- und Ostsee lebhaften Verkehr gegeben, aber keine Staus. Die Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen meldete am Nachmittag vorübergehend einen vier Kilometer langen Stau auf der A 31 Ruhrgebiet-Emden in Richtung Küste zwischen Weener und Leer-West. Auch in Norddeich, von wo aus die Fähren zu den Inseln Juist und Norderney ablegen, sei die Situation am Mittag entspannt gewesen. Die Fähren fuhren regelmäßig.

VIDEO: Ferien in NRW: An den norddeutschen Küsten wird es voll (24.06.2022) (3 Min)

ADAC hatte mit langen Staus gerechnet

Schon am Freitag, dem Ferienbeginn, blieben lange Staus auf niedersächsischen Autobahnen aus. Der ADAC war davon ausgegangen, dass es bereits ab Mittag voll auf den Straßen wird - vor allem im Raum Osnabrück, auf der Autobahn 1 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf und auf der A31, der sogenannten Emsland-Autobahn, und rund um den Emstunnel. Nachmittags waren dort indes nur sehr vereinzelt kurze Staus gemeldet worden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.06.2022 | 17:00 Uhr