Entenküken von Flachdach in Osnabrück gerettet

In Osnabrück hat die Feuerwehr zusammen mit einem Jagdaufseher der Stadt am Mittwoch Entenküken von einem Flachdach gerettet und in der Hase ausgesetzt. Wie Jagdsaufseher Reinhold Rethschulte erklärte, hätten Anlieger bereits einige Tage zuvor beobachtet, wie die Küken in einem Innenhof ausgebrütet wurden. "Häufig schaffen die es zu Fuß zum Wasser, hier in die Nähe in die Hase zu kommen", sagte Rethschulte. Nachdem dann aber Krähen offenbar schon einige der Küken getötet hatten, eilten Rethschulte und Feuerwehr zur Rettung.

Entenmutter flog davon - Wiedersehen auf dem Wasser?

Mit einem Netz versuchten die Retter die Ente samt Küken einzufangen - das Muttertier sei aber davon geflogen. Kurzerhand verfrachteten die Helfer die Küken trotzdem ins Wasser. Die Überlebenschance sei dort größer, so Rethschulte: "Ich gehe davon aus, dass die Ente ihre Küken jetzt sucht." Dieser Plan sei vor zwei Jahren bei einem ähnlichen Fall schon einmal aufgegangen. Und auch dieses Mal ist Rethschulte voller Hoffnung auf eine Wiedervereinigung: "Ich habe schon eine Ente rufen gehört."

