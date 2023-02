Stand: 01.02.2023 20:26 Uhr Emsland: Blitz schlägt in Haus ein und löst Feuer aus

Ein Blitz ist am Mittwoch in das Dach eines Einfamilienhauses in Papenburg (Landkreis Emsland) eingeschlagen und hat einen Brand ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Feuer am Mittwoch niemand verletzt. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Die Feuerwehr war laut Polizei mit neun Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 300.000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar.

VIDEO: Blitz trifft Haus in Papenburg: Dachstuhl gerät in Brand (1 Min)

