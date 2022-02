Ems bei Haren nach Schiffsunfall wieder frei Stand: 23.02.2022 14:20 Uhr Nach einer Schiffskollision ist die Ems bei Haren wieder frei. Am Morgen waren dort ein Tankschiff und ein Binnenschiff zusammengestoßen.

Zwei Schlepper haben die beiden beteiligten Schiffe am Mittag in den Harener Hafen gezogen. Die Ems ist für den Schiffsverkehr damit wieder freigegeben. Ein leeres Tankschiff war zuvor bei der Ausfahrt aus dem Harener Hafen in den Gegenstrom geraten, hatte sich quergestellt und war gegen das Ufer gefahren. Ein nachfolgendes Binnenschiff konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Tankschiff. Zwischenzeitlich lagen beide Schiffe quer im Wasser und blockierten so den Verkehr. Als Ursache für den Unfall nennt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Meppen das Hochwasser und die starke Strömung der Ems.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

