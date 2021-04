Stand: 14.04.2021 08:21 Uhr Dissen: Müller-Gruppe will sich Homann Feinkost trennen

Der Theo-Müller-Konzern will sich von der Homann Feinkost-Salatsparte in Dissen trennen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass es Gespräche mit mehreren Interessenten gibt. Gerüchte, die zum Tönnies-Konzern gehörende Zur-Mühlen-Gruppe werde die Salatsparte kaufen, will deren Sprecher nicht kommentieren. Aus Sicht der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) wäre das nicht der beliebteste Käufer, sagt Gewerkschaftssprecher Uwe Hildebrandt. Das Unternehmen habe gerade die Manteltarifverträge zum Jahresende gekündigt - unter anderem auch für den Wursthersteller Schulte aus Dissen. Die Homann-Salatproduktion in Dissen ist an Auflagen gebunden - etwa zum Lärmschutz, Umbauarbeiten sind erforderlich. Aktuell hat Homann im Landkreis Osnabrück rund 900 Mitarbeiter.

