Stand: 14.09.2020 22:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Damme: Elferrat beschließt Absage des Carnevals

Die Karnevalisten in Damme (Landkreis Vechta) haben am Montagabend entschieden, dass der traditionsreiche Carneval wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 hat sich der Elferrat entschieden, die Session abzusagen. Karneval lebe vom Kontakt der Menschen. Dies sei in Corona-Zeiten unmöglich, sagte der Präsident der Dammer Carnevalsgesellschaft, Benno Goda. "Das höchste Gut des Menschen ist die Gesundheit. Wir können das gegenüber der Wirtschaft in Damme aus unserer Sicht nicht verantworten", sagte Goda am späten Abend NDR.de. Schon vor gut einem Monat hatte Goda gemutmaßt, dass die Session abgesagt werden muss. In Nordhorn, Osnabrück und Emsbüren wird es im kommenden Jahr wegen Corona ebenfalls keine Karnevalsumzüge geben.

Weitere Informationen "Ossensamstag": Traditionsumzug ist abgesagt Wegen der Corona-Pandemie findet der "Ossensamstag" im kommenden Februar nicht statt. Das haben die Verantwortlichen in Osnabrück "nach reiflicher Überlegung" entschieden. mehr Karneval während Corona: Jecken suchen Lösung Die großen Umzüge in Niedersachsen fallen wohl aus - aber ganz abschreiben wollen die Jecken den Karneval nicht. Ministerpräsident Weil (SPD) macht den Karnevalisten wenig Hoffnung. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.09.2020 | 06:30 Uhr