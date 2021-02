Corona bei Froneri: Rund 1.000 Menschen in Quarantäne Stand: 17.02.2021 22:00 Uhr Nach dem Corona-Massenausbruch beim Osnabrücker Eishersteller Froneri ist für rund 1.000 Menschen Quarantäne angeordnet worden. Betroffen sind Mitarbeiter und Familienangehörige.

Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Am Mittwoch seien erneut die zuvor negativ getesteten Mitarbeiter auf Corona getestet worden. Insgesamt waren 462 zunächst negativ getestete Personen zum Abstrich geladen - verpflichtend. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden die PCR-Tests direkt auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens Donnerstagnachmittag gerechnet.

Drei Personen mit britischer Virus-Mutation

Bislang war die Infektion bei 210 der rund 850 Beschäftigten nachgewiesen worden. In drei Fällen wurde die deutlich ansteckendere sogenannte britische Mutation B.1.1.7 festgestellt. Bei dem Corona-Ausbruch handelt es sich um einen der bislang größten in Niedersachsen. Die Dimension sei vergleichbar mit Ausbruchsgeschehen in Schlachtbetrieben im vergangenen Jahr "und muss ausgesprochen ernst genommen werden", sagte ein Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums.

Hygienekonzepte werden von Behörden nicht überprüft

Der Gesundheitsdienst der Stadt Osnabrück ermittelt aktuell, wie das Virus in den Betrieb kam. Fest steht schon jetzt: Regelmäßige Kontrollen in solchen Betrieben seien nicht möglich, so der Gesundheitsdienst gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Und auch die Hygienekonzepte würden von de Behörden nicht überprüft.

Ausbruch treibt Inzidenzwert nach oben

Der Massenausbruch in der Eisfabrik ist für die gesamte Region ein herber Rückschlag bei der Bekämpfung der Pandemie. In der vergangenen Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bereits mehrere Tage hintereinander unter der Marke von 50 gelegen. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei: Von einem Tag auf den anderen stieg der Inzidenzwert in der Stadt und liegt jetzt bei knapp 117.

Standort bis mindestens 26. Februar geschlossen

Die ersten Fälle in der Eisfabrik waren in der vergangenen Woche festgestellt worden. Daraufhin hatte Froneri die Produktion gestoppt und ein Testzentrum eingerichtet. Das Unternehmen selbst sprach von einer "pfeilschnellen Ansteckungswirkung, die den Standort voll erwischt" habe. Der Standort bleibt mindestens bis zum 26. Februar geschlossen.

Verschiedene Hygienemaßnahmen im Werk

Froneri beteuerte, die Hygienekonzepte umgesetzt und wiederholt angepasst zu haben. Abstände zwischen Arbeitsbereichen seien vergrößert, die Belüftung optimiert und Arbeitsprozesse angepasst worden, um Menschengruppen zu vermeiden. Zudem gelte in allen Abteilungen grundsätzlich eine Abstandspflicht von zwei Metern und eine allgemeine Maskenpflicht.

