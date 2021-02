Stand: 10.02.2021 10:40 Uhr Corona: Stadt Osnabrück bietet kostenlose Schnelltests an

Wer in Osnabrück lebt oder arbeitet, soll sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Stadt will spätestens am Montag ein entsprechendes Schnelltest-Zentrum eröffnen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die aufgrund ihrer Beschäftigung viele Kontakte haben. Angesichts der hochansteckenden Virus-Mutationen sei es wichtig, Infektionen frühzeitig zu erkennen, sagte die Leiterin des städtischen Corona-Krisenstabs. Die Verantwortlichen rechnen mit etwa 1.000 Tests pro Woche.

