Stand: 10.02.2021 07:36 Uhr Corona-Mutation bei Aldi-Mitarbeiterin in Melle nachgewiesen

Eine Mitarbeiterin in einem Meller Supermarkt ist mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert. Die Behörden rufen sämtliche Kunden auf, die nach dem 1. Februar in dem betroffenen Aldi-Markt waren, dazu auf, ihren Gesundheitszustand besonders aufmerksam zu beobachten. Bei möglichen Symptomen sollten sie sich umgehend auf das Virus testen lassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Discounter blieb am Dienstag geschlossen und wurde umfassend desinfiziert. Laut Landkreis Osnabrück hatten sich acht Mitarbeiter des Meller Supermarktes in den vergangenen drei Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer Angestellten wurde dabei die neue, hoch ansteckende Mutation B.1.1.7 nachgewiesen.

