Bund und Land beraten über Härtefallhilfe für Meyer Werft

Stand: 11.10.2021 09:38 Uhr

Die angeschlagene Meyer Werft in Papenburg kann auf Millionenhilfen von Bund und Land hoffen. Die Härtefallhilfen sollen allerdings in Niedersachsen bleiben und nicht in andere Standorte fließen.