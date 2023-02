Stand: 01.02.2023 07:49 Uhr Brennelementefabrik Lingen: AKW-Gegner kritisieren Ausbaupläne

Das Bundesumweltministerium will nach Angaben von regionalen Anti-Atomkraft-Gruppen prüfen, ob die Brennelementefabrik am Atomkraftwerk in Lingen (Landkreis Emsland) erweitert werden darf. Die Atomkraftgegner aus dem Emsland beziehen sich auf ein Schreiben des Bundesumweltministeriums, das auch dem NDR in Niedersachsen vorliegt. Demnach hat der Eigentümer, der französische Atomkonzern Framatome, einen Antrag gestellt, die Anlage zu vergrößern. Die Atomkraftgegner sehen darin einen Widerspruch zum geplanten Ausstieg aus der Atomenergie. Das Umweltministerium macht allerdings deutlich, dass unternehmerische Aktivitäten in einem Rechtsstaat zunächst respektiert werden müssten. Die Anti-Atom-Initiativen haben den niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer (Grüne) nun aufgefordert, Stellung zu beziehen. Das sei bislang aber nicht passiert, heißt es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft Energie