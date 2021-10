Stand: 04.10.2021 09:58 Uhr Brand in Hühnerbetrieb in Gehrde: Ursachensuche beginnt

Nach dem Brand in einem Geflügelzuchtbetrieb in Gehrde bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) sollen am Montag die Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Osnabrück mit. Rund 3.000 Hühner waren bei dem Brand am Sonnabend verendet, weitere 17.000 mussten wegen der Rauchgasbelastung getötet werden. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Ein Mitarbeiter des Betriebs, der das Feuer entdeckt hatte, war durch die Rauchgase leicht verletzt worden.

VIDEO: Hoher Schaden nach Brand in Geflügelzuchtbetrieb (1 Min)

