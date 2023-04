Stand: 06.04.2023 18:48 Uhr Bramsche: 72-Jährige fährt betrunken zum Polizeirevier

Eine 72-Jährige ist am Donnerstagmorgen betrunken mit dem Auto zu einer Polizeiwache in Bramsche gefahren - und hat so ihren Führerschein verloren. Die Seniorin wollte Anzeige wegen Diebstahls erstatten. Allerdings widersprach sie sich mehrfach selbst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem rochen die Beamten Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Nachdem die Frau eingeräumt hatte, mit dem Auto zur Dienststelle gekommen zu sein, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein und Fahrzeugschlüssel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.04.2023 | 15:00 Uhr