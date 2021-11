Stand: 11.10.2019 20:50 Uhr Bentheim: Fahrrad-Schutzstreifen werden abgefräst

Ob der Landkreis Grafschaft Bentheim will oder nicht - jetzt wird die Fräse angesetzt. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Freitag haben Arbeiter begonnen, die roten Fahrbahnmarkierungen zwischen den Gemeinden Halle und Getelo zu entfernen. Was in den Niederlanden gut funktioniert, will das Bundesverkehrsministerium in Niedersachsen nicht weiter testen und hat das Modellprojekt als beendet erklärt. Einer Resolution der Grafschaft, die Schutzstreifen einfach zu lassen, wie sie sind, war der Bund nicht nachgekommen. Nach Ansicht des Ministeriums sind die Radfahrer durch die Streifen nicht sicherer unterwegs.

VIDEO: Schutzstreifen für Fahrradfahrer wird entfernt (3 Min)

Separater Radweg soll folgen

Über eine Strecke von sieben Kilometern frisst sich nun die Fräse durch den Asphalt. Die Kosten von rund 200.000 Euro übernimmt größtenteils der Bund. 2021 will die Grafschaft an dieser Stelle dann einen separaten Radweg angelegen.

