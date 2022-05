Stand: 09.05.2022 08:43 Uhr Bauernhof im Emsland brennt - eine Million Euro Schaden

Beim Brand eines Bauernhofes in Emsbüren (Landkreis Emsland) ist am Sonntag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die drei Bewohner des Hofes blieben bei dem Brand unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer war am Sonntagabend in einem Auto ausgebrochen, das in einer Garage des Bauernhofes abgestellt war. Von dort griffen die Flammen laut Polizei auf das angrenzende Wohnhaus, auf eine Scheune und auf Lagerräume über. 140 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gegen Mitternacht war der Brand laut Polizei unter Kontrolle. Eine benachbarte Landstraße musste zeitweise gesperrt werden.

