Stand: 09.05.2022 17:55 Uhr Bad Bentheim: Polizei verhaftet in Reisebus Vater und Sohn

Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Sonntag bei der Kontrolle eines Reisebusses an der deutsch-niederländischen Grenze zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer verhaftet. Nach Angaben der Polizei habe es sich bei den beiden um Vater und Sohn gehandelt. Der 24-Jährige und der 58-Jährige seien in ein Gefängnis gebracht worden. Gegen den Vater lagen den Angaben zufolge zwei europäische Haftbefehle zur Auslieferung in die Tschechische Republik vor. Dort war der 58-Jährige wegen Erpressung, Diebstahls und Fälschung von Zahlungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Gegen den 24 Jahre alten Sohn lagen demnach wiederum zwei Haftbefehle der deutschen Justiz vor, weil er wegen Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen verurteilt worden war.

