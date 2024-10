Bad Bentheim: 80 Menschen demonstrieren gegen Windräder im Wald Stand: 28.10.2024 10:47 Uhr In zwei Waldstücken nahe Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) sollen insgesamt rund zwölf Windräder errichtet werden. Eine Bürgerinitiative hatte deswegen zur Demonstration am Sonntagnachmittag aufgerufen.

Die Bürgerinitiative "Gegen Windräder im Wald" wendet sich vor allem gegen das Vorhaben im Bardeler Wald an der niederländischen Grenze. Dort sollen etwa sechs Anlagen gebaut werden. Das zerstöre den Lebensraum geschützter Arten wie dem Mäusebussard oder dem Schwarzspecht, so die zweite Vorsitzende der Bürgerinitiative, Gisela Kolb. Ohnehin habe Bad Bentheim wenig Waldfläche. Die Windräder sollten besser auf landwirtschaftlichen Flächen gebaut werden, sagte Kolb. In der Stadt hatten am Sonntag rund 80 Menschen gegen das Vorhaben demonstriert.

Entscheidung fällt im Dezember

Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen (SPD) befürwortet das Projekt. Der Eingriff in die Natur sei gering, denn zwischen den Windrädern sollen Bäume wachsen. Ihr Bau sei notwendig, weil Bad Bentheim nachhaltig erzeugten Strom für Wasserstoff- und Bioenergie-Projekte benötige. Zu dessen Erzeugung seien Windräder auf Freiflächen nicht ausreichend. Der Stadtrat entscheidet Mitte Dezember über das Projekt. Weitere ungefähr sechs Anlagen sind in einem Waldgebiet geplant, das neben Bad Bentheim auch zur Samtgemeinde Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) gehört.

