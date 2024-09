Stand: 11.09.2024 09:41 Uhr Windstrom umwandeln: Genehmigung für Konverter in Lingen

Strom aus Windkraftanlagen an der Nordsee soll in Zukunft in Lingen umgewandelt werden. Der Netzbetreiber Amprion hat für den Bau der dafür notwendigen Konverterstation jetzt die Genehmigung erhalten. Baubeginn soll im kommenden Frühjahr sein, wie das Unternehmen mitteilte. Die Vorbereitungen beginnen allerdings schon. Der erste Strom soll voraussichtlich 2028 dort umgewandelt werden. Bis zu 1,8 Gigawatt könnte in Lingen laut Amprion ankommen und umgewandelt werden. Zum Vergleich: Damit könne man eine Großstadt wie Hamburg mit 1,8 Millionen Einwohnern versorgen.

