Stand: 05.04.2024 07:15 Uhr 3.500 Menschen unterschreiben gegen Windräder im Bardeler Wald

Eine Bürgerinitiative hat rund 3.500 Unterschriften gegen zwei Windparks in der Grafschaft Bentheim gesammelt. Die rund 15 geplanten Windräder sollen in einem Waldstück beim Kloster Bardel errichtet werden. Laut Bürgerinitiative liegt dort aber ein geschütztes Biotop, in dem auch der Uhu brütet. Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen (SPD) will die Petition dem Stadtrat vorlegen, der Ende April über den Windpark entscheiden soll. Pannen selbst befürwortet das Windpark-Projekt: Der geplante Standort eigne sich sehr für Windräder. Außerdem benötige die Stadt den Strom daraus für ein geplantes Wasserstoff-Projekt.

