Stand: 20.03.2023 06:56 Uhr Auto fährt in Bohmte gegen Baum - 47-jähriger Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Auto in Bohmte (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der 47-Jährige sei am Sonntagmittag nach rechts von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Dort prallte das Auto frontal gegen den Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein zweiter tödlicher Unfall ereignete sich in Osnabrück. Dort war ein 38-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls gegen einen Baum gefahren. Er erlitt tödliche Verletzungen. In beiden Fällen ist die Unfallursache noch ungeklärt.

