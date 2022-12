Auf frischer Tat ertappt: "Großer Schlag" gegen Drogenhändler Stand: 23.12.2022 10:43 Uhr In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben Ermittler nach eigenen Angaben eine Dealer-Bande geschnappt. Sechs Personen wurden festgenommen, drei sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, war es eine riesige Aktion: 13 Objekte wurden am Mittwochabend durchsucht - neun in Nordrhein-Westfalen und vier in Niedersachsen, unter anderem im Großraum Lingen (Landkreis Emsland). Mehr als 150 Kilogramm Drogen stellten die Beamten demnach sicher. Der Straßenverkaufswert soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Zugriff während der Übergabe von Drogen

In Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) ertappte die Polizei zwei Tatverdächtige den Angaben zufolge auf frischer Tat, als sie fünf Kilogramm Marihuana und 1,5 Kilogramm Haschisch übergaben. Der 33-jährige mutmaßliche Haupttäter kommt aus dem Emsland, der 37-jährige Verdächtige aus Oberhausen. Beide wurden festgenommen. Zeitgleich wurden zwei Tatverdächtige bei der Übergabe von Drogen in Ahaus im Münsterland festgenommen.

Schmuck, Geld, Waffen - und kiloweise Rauschgift

Es folgten Durchsuchungen, unter anderem in Oberhausen, bei denen "mehrere Drogendepots aufgedeckt" wurden, wie es hieß: 74 Kilogramm Amphetamin, 56 Kilogramm Marihuana, 30 Kilogramm Haschisch, neun Kilogramm Tabletten und drei Kilogramm Kokain fand die Polizei demnach. In einer der durchsuchten Wohnungen wurden außerdem Luxusgegenstände wie Uhren und Schmuck, Waffen sowie Bargeld sichergestellt.

Sechs Festnahmen, drei Haftbefehle

Insgesamt wurden am Mittwoch sechs Verdächtige festgenommen. Dabei half nach Angaben der Ermittler eine Spezialeinheit der Polizei Niedersachsen. Drei Beschuldigte sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

"Wir haben in ein Wespennest gestochen"

Acht Monate war zuvor ermittelt worden. Im Fokus standen mehrere Personen aus dem Emsland, die unter anderem Drogen aus Oberhausen an Rocker-Gruppierungen in Niedersachsen geliefert haben sollen. Beteiligt an dem Großeinsatz am Mittwoch war die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), bestehend aus dem Zollfahndungsamt Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück, unterstützt von der Polizei im Emsland und in Nordrhein-Westfalen sowie vom Hauptzollamt Köln. "Wir haben in ein Wespennest gestochen. Da ist uns ein großer Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen", sagte ein GER-Ermittler.

