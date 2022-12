Neuer Rekord bei Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität Stand: 08.12.2022 11:40 Uhr Drogen, gesprengte Geldautomaten, Diebesbanden: Niedersachsen hat vergangenes Jahr so viele Verfahren wegen Organisierter Kriminalität eingeleitet wie noch nie zuvor.

Insgesamt wurden 78 Ermittlungsverfahren und damit 20 mehr als im Vorjahr geführt. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Innenminister Boris Pistorius und Justizministerin Kathrin Wahlmann (beide SPD) am Donnerstag in Hannover vorstellten. Damit seien so viele Verfahren eingeleitet worden wie nie zuvor innerhalb eines Jahres in Niedersachsen, sagte Pistorius. Der Anstieg der Verfahren sei auch darauf zurückzuführen, dass die Ermittlungsbehörden Zugriff auf verschlüsselte Chats hatten. "Die Erkenntnisse aus entschlüsselten kryptierten Endgeräten haben zu zahlreichen neuen Verfahren im Bereich der Rauschgiftkriminalität geführt", sagte Wahlmann. "So wurden zum Beispiel allein in den EncroChat-Verfahren circa 1,4 Tonnen Cannabisprodukte, 36,5 Kilogramm Kokain und über 56,5 Kilogramm synthetische Drogen sichergestellt." Das sei eine bis dahin ungeahnte Größenordnung.

Die meisten Tatverdächtigen sind Deutsche

Drogen waren ein Schwerpunkt in den Ermittlungen zu Organisierter Kriminalität. Zwei von drei Verfahren befassten sich mit dem Handel oder Schmuggel (52 Verfahren). Weitere Schwerpunkte lagen in den Bereichen der Eigentumskriminalität (9 Verfahren) und der Wirtschaftskriminalität (8 Verfahren). Weitere 12 Verfahren seien von Bundesbehörden wie dem Bundeskriminalamt oder dem Zoll geführt worden. Insgesamt wurde in Niedersachsen gegen 652 Tatverdächtige ermittelt. Tatverdächtige deutscher Nationalität stellten dabei den größten Anteil (296), gefolgt von türkischen (62) und russischen (40) Staatsangehörigen.

Neuer Rekord bei Sprengungen von Geldautomaten

Viel Aufmerksamkeit richtete sich auf Ermittlungen gegen Geldautomaten-Sprenger. Mit 60 Taten erreichte die Zahl bereits Ende November einen Rekordwert. Seitdem kamen Sprengungen in Hameln, im Landkreis Schaumburg und im Landkreis Osnabrück dazu. "Durch die inzwischen bei diesen Taten fast ausschließlich genutzten Festsprengstoffe werden Menschenleben akut gefährdet, das werden wir so nicht weiter hinnehmen", sagte Pistorius. "Wir haben konkrete Erkenntnisse zu den Tätergruppierungen, die insbesondere in die Niederlande führen."

Niederlande: Geld aus gesprengten Automaten wird unbrauchbar gemacht

Dort etwa gebe es kaum noch vergleichbare Taten. "Die mögliche Beute wird dort bei einer Sprengung durch Verklebungs- oder Verfärbungstechnik unbrauchbar gemacht. "Die Betreiber der Geldautomaten sind deshalb in der Pflicht, das Sprengen von Automaten durch technische Maßnahmen so unattraktiv wie möglich zu machen", sagte der SPD-Politiker. Weil die Taten sich häufen, wurde für die Ermittlungen eine landesweite Zentralstelle bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück eingerichtet. "Diese Zentralisierung ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, um Strukturen und Hintergründe dieser Taten zu erkennen", sagte Justizministerin Wahlmann. 2021 sei durch Delikte der Organisierten Kriminalität geschätzt ein Schaden von insgesamt 167 Millionen Euro entstanden, teilte das Innenministerium mit.

2020 ging es in den meisten Verfahren um Drogen

2020 machten Drogendelikte mit 48 Prozent fast die Hälfte aller Verfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität aus. Rückläufig war die Zahl der Verfahren zu sogenannter Clankriminalität. Sechs Verfahren, und damit vier weniger als 2019, hatte es in diesem Bereich gegeben.

Gerichte verhängten öfter Haft

Niedersächsische Gerichte verurteilten laut Mitteilung 93 Angeklagte wegen Delikten in der Organisierten Kriminalität. Im Vorjahr waren es 103. Allerdings seien 2021 im Schnitt höhere Strafen verhängt worden, so das Ministerium. Der Durchschnitt der Freiheitsstrafen betrug demnach gut vier Jahre. Es seien weniger Strafen auf Bewährung ausgesetzt worden. Vergangenes Jahr waren es 29,1 Prozent, im Jahr davor noch 37,6 Prozent.

