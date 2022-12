Stand: 08.12.2022 06:53 Uhr Ankum: Regionales Gesundheitszentrum kann kommen

Der Krankenhaus-Planungsausschuss des Landes hat den Weg dafür freigemacht, dass das Marienhospital Ankum-Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) in ein regionales Gesundheitszentrum umgewandelt werden kann. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Für den Fall, dass sich der Träger vor Ort dazu entscheidet, könne in Ankum ein modernes regionales Gesundheitszentrum entstehen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Nach Plänen der Niels-Stensen-Kliniken soll es in Ankum künftig unter anderem mehr ambulante Versorgung, weniger Betten und keine durchgehende Notaufnahme mehr geben. Gegen die Pläne gibt es in der Region Kritik von Politik, Ärztevertretern und aus der Bevölkerung.

