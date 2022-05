Stand: 03.05.2022 09:01 Uhr Amprion plant weitere Hochspannungsleitung in Lingen

Der Netzbetreiber Amprion plant eine weitere Stromfreileitung von Hanekenfähr in Lingen in Richtung Süden. Sie soll Strom nach Gronau in Nordhrein-Westfalen transportieren. Es wäre die vierte Hochspannungsleitung in der Region. Zwei Hochspannungstrassen führen bereits von Hannekenfähr in den Süden. In ihrer Nähe sollen zwei weitere errichtet werden. Davon sind auch Bewohner in Emsbüren betroffen. Dort wehren sich rund 20 Grundstückseigentümer mit einem Anwalt gegen die Baupläne von Amprion. Der Netzbetreiber hatte die dritte Leitung zunächst bei der A 31 geplant. Dagegen hatte die Bundeswehr wegen der Nähe zur Nordhorn Range Einwände erhoben. Am Donnerstagabend informiert Amprion in Emsbüren über das neue Projekt.

