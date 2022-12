Alle Erzieherinnen eines Kindergartens drohen mit Kündigung Stand: 08.12.2022 13:50 Uhr Alle 20 Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Martin in Dinklage (Landkreis Vechta) wollen ihre Stellen kündigen. Das Gebäude sei schon lange marode, beklagen sie - doch passiert sei nichts.

In einem Brief an die Stadt haben die Erzieherinnen mit ihren Kündigungen gedroht. Darin listen sie 24 teils erhebliche Mängel an dem Gebäude auf. Zum Beispiel falle der Strom immer wieder aus, die Toilette sei gleichzeitig der Raum für die Waschmaschine und andere Haushaltsgeräte und das Team müsse sich in der Turnhalle beraten, weil es kein Personalzimmer gebe. Auch der Brandschutz sei mangelhaft. Vieles davon sei seit Jahren bekannt, doch bislang habe niemand etwas dagegen unternommen.

Kirche und Stadt schieben sich Verantwortung gegenseitig zu

Der Kindergarten gehört zwar der katholischen Kirche und wird auch von ihr betrieben. Für den Unterhalt ist aber die Stadt Dinklage zuständig. Stadt und Kirche schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Die Kirche hatte zunächst renovieren wollen, dann doch einen Neubau bevorzugt. Dafür fand die Stadt aber offenbar keinen Bauplatz. Die Stadt verwies zudem darauf, dass eine Sanierung günstiger wäre. Die Erzieherinnen haben sich für den Fall, dass nicht bald etwas passiert, bereits woanders beworben, hieß es. Heute abend will sich der Bauausschuss mit dem Thema beschäftigen.

