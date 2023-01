2.000 Ferkel sterben bei Feuer im Emsland - Ursache wohl klar Stand: 26.01.2023 18:05 Uhr Rund 2.000 Ferkel sind am Donnerstagmorgen bei einem Feuer in einer Schweinezuchtanlage in Neubörger in der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer wohl in einer Heizungsanlage ausgebrochen. Von dort habe es sich auf die gesamte Stallanlage ausgebreitet. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen konnten die rund 170 Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und einen zweiten Stall mit rund 1.500 Tieren übergriffen.

Brennender Schweinestall in Neubörger: Sachschaden in Millionenhöhe

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem NDR in Niedersachsen, die Löscharbeiten seien durch einen Trecker und einen Lkw erschwert worden. Sie standen in der Nähe des brennenden Stalls und drohten zu explodieren. Nach Einschätzung der Polizei geht der Sachschaden in die Millionenhöhe.

