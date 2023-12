Stand: 01.12.2023 08:52 Uhr 200 Beschäftigte bei Warnstreik im Stahlwerk Georgsmarienhütte

An einem Warnstreik im Stahlwerk in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) haben sich in der Nacht zu Freitag etwa 200 Beschäftigte beteiligt. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. Gearbeitet habe nur noch eine kleine Notdienst-Mannschaft. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Gehalt, da die hohe Inflation die Angestellten stark belaste. Außerdem solle es eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich geben. Der Arbeitgeberverband Stahl hält es dagegen nicht für organisier- und finanzierbar, die Arbeitszeit zu reduzieren. Er bietet eine Gehaltserhöhung von 3,1 Prozent. Laut Gewerkschaft wird am 11. Dezember weiterverhandelt.

Weitere Informationen IG Metall ruft zu Kundgebung und Warnstreik auf In Georgsmarienhütte fordern Stahlbauer günstigen Strom. In der Grafschaft geht es in der Textilbranche um mehr Geld. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.12.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften