Stand: 17.03.2023 15:01 Uhr 17-Jähriger an Bahnübergang tödlich verletzt

Am Freitagvormittag ist ein 17 Jahre alter Jugendlicher an einem Bahnübergang im Landkreis Osnabrück tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Zug der Nordwestbahn den jungen Mann. Der 17-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort nahe des Bahnhofs. Die Schranken sollen geschlossen gewesen sein, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Ermittler gehen dem Sprecher zufolge von einem Unfall aus. Die Bahn sperrte die Strecke rund zwei Stunden für die Unfallaufnahme. In dem Zug sollen rund 40 Fahrgäste gesessen haben. Sie seien unverletzt geblieben, so der Polizeisprecher.

VIDEO: Bersenbrück: Jugendlicher von Zug erfasst (1 Min)

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.03.2023 | 15:00 Uhr