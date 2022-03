Stand: 17.03.2022 08:13 Uhr "Checker" im Supermarkt - Katze wird zum Stammgast

In einem Supermarkt in Oldenburg sorgt seit einigen Wochen eine Hauskatze für Furore. Täglich suche das Tier das Geschäft auf und mache es sich im Eingangsbereich gemütlich, wie die Leiterin des Marktes im Oldenburg Stadtteil Krusenbusch erzählt. Manchmal setze sich "Checker", wie die Katze genannt wird, auch auf einen Tisch vor dem Markt. In den Supermarkt selber darf das Tier aus hygienischen Gründen nicht. Mit seinem Platz im Windfang wirke der weiß-rote Kater aber zufrieden, hieß es. Wo die Katze wohnt und wer seine Besitzer sind, ist nicht bekannt.

