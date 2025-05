Stand: 11.05.2025 15:55 Uhr Papenburg: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagabend gegen 18 Uhr kollidierte eine 23-jährige Motorradfahrerin an einer Kreuzung in Papenburg (Landkreis Emsland) mit dem Auto eines 69-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Die Polizei befragte vor Ort mehrere Zeugen, die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min