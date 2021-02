Stand: 04.02.2021 12:14 Uhr Bremervörde: Zwölf Menschen kommen in Tiefgarage zusammen

In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) haben sich am Mittwochabend zwölf junge Menschen unerlaubterweise in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes getroffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers machte ein Zeuge die Beamten darauf aufmerksam. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, rannten die Männer und Frauen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren zunächst davon und zogen sich beim Weglaufen zum Teil die Masken hoch. Es konnten jedoch alle Beteiligten ermittelt werden. Gegen sie wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

