Stand: 18.09.2024 16:25 Uhr 21-Jähriger bei Streit in Bremen mit Messerstich getötet

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist in Bremen in der Nacht zu Mittwoch ein 21-jähriger Mann erstochen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Einsatzkräfte gegen Mitternacht in eine Kleingartenanlage in den Stadtteil Huchting gerufen. Dort fanden sie den Mann leblos am Boden. Versuche ihn zu reanimieren, blieben erfolglos. Die Hintergründe sind unklar, die Tatverdächtigen auf der Flucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

