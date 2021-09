Zweiter Versuch: "Gorch Fock" ist wieder auf Probefahrt Stand: 21.09.2021 17:33 Uhr Die "Gorch Fock" ist von Wilhelmshaven aus zu einer zweiten Probefahrt gestartet. Am Mittwoch wird das frisch sanierte Segelschulschiff zurückerwartet.

Zwei Schlepper navigierten den Dreimaster am Dienstagnachmittag durch die Seeschleuse. Im Anschluss sollte das Schiff mit eigener Motorkraft in die Nordsee steuern. Zum genauen Ziel der "Gorch Fock" machte die Marine keine Angaben. Bei der ersten Probefahrt Anfang September wollte die Mannschaft eigentlich Helgoland ansteuern. Die erste Ausfahrt aus eigener Kraft nach fast sechs Jahren Sanierung endete aber vor Wangerooge - mit einem Motorschaden. Die "Gorch Fock" musste damals in Schlepp genommen werden. Der Grund dafür war, dass das Ventil, das den Dieselantrieb mit frischem Kühlwasser versorgt, nicht funktioniert hatte. Dieses wurde nach Angaben der Lürssen Werft ausgetauscht.

Videos 2 Min "Gorch Fock" vor zweiter Probefahrt Das Ablegen des Segelschulschiffs verzögert sich. Sebastian Duden berichtet aus Wilhelmshaven. 2 Min

Übergabe in knapp einer Woche

Das Segelschulschiff soll am Mittwochnachmittag an den Marinestützpunkt Wilhelmshaven zurückkehren. Das sei aber vom Wetter abhängig, sagte ein Sprecher der Werft am Montag. Im Anschluss sollen weitere Tests durchgeführt werden. Die Werft will das Segelschulschiff am 30. September an die Marine übergeben. Anschließend geht es für die "Gorch Fock" Richtung Kiel. In seinem Heimathafen wird das Schiff am 4. Oktober erwartet.

Training in der Ostsee

Im Anschluss ist ein vierwöchiges Training auf der Ostsee für die rund 120 starke Stammcrew des Seglers vorgesehen. Neben dem Segeln sollen dabei auch Brand- und Leckabwehr sowie Seenotfälle geübt werden. Der weitere Zeitplan sieht Mitte November eine Überfahrt zu den Kanarischen Inseln vor, wo bessere Wetter- und Windverhältnisse erwartet werden. Neue Kadetten sollen Anfang nächsten Jahres von Teneriffa aus an Bord der "Gorch Fock" gehen. Anschließend soll der erste Ausbildungstörn unter vollen Segeln starten.

Sanierungskosten von 135 Millionen Euro

Die Sanierung des Dreimasters hatte im Dezember 2015 begonnen. Sie dauerte viel länger und wurde viel teurer als geplant. Die Kosten stiegen von zunächst veranschlagten zehn Millionen Euro auf 135 Millionen Euro.

