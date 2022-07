Stand: 17.07.2022 16:35 Uhr Zwei schwer Verletzte bei Motorradunfall in Wiefelstede

Bei einem missglückten Überholversuch in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) sind ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Beifahrerin am Sonnabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 20-Jährige in einer Rechtskurve einen Lastwagen überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Trotz eines Ausweichmanövers der 60 Jahre alten Autofahrerin berührten sich die beiden Fahrzeuge. Daraufhin verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer verletzten sich nach Angaben der Polizei leicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.07.2022 | 06:30 Uhr