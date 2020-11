Zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Großenkneten Stand: 27.11.2020 15:28 Uhr Bei der Bürgermeisterwahl in Großenkneten am 6. Dezember stellt sich neben Amtsinhaber Thorsten Schmidtke (SPD) auch Carsten Grallert (parteilos).

Die neue Amtszeit beginnt am 13. April. Da es nur zwei Kandidaten gibt, wird keine Stichwahl nötig sein. Das Ergebnis finden Sie am Sonntagabend an dieser Stelle.

Thorsten Schmidtke (SPD)

Thorsten Schmidtke (SPD) ist seit acht Jahren Bürgermeister der Gemeinde Großenkneten. Er wird als SPD-Kandidat von der CDU Großenkneten und der FDP Großenkneten unterstützt. Seine Pläne für die Zukunft sind laut der Webseite der SPD Großenkneten zum Beispiel Verbesserungen im "Kapi Viertel" Ahlhorn, ortsangepasste Lücken- und Erneuerungsbebauungen, Verhinderung von Wildwuchs bei der Umwandlung von Gewerberäumlichkeiten und eine Verbesserung der Infrastruktur.

Carsten Grallert ist Kandidat der Kommunalen Alternative

Carsten Grallert (parteilos) ist Kandidat der Kommunalen Alternative Großenkneten und wird vom Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt. Er ist Diplom­ Verwaltungswirt (FH) und Polizeihauptkommissar a.D. Seit 2001 ist er Mitglied des Gemeinderates und seit neun Jahren Gruppen-­ bzw. Fraktionsvorsitzender. Laut seinem Wahl-Flyer möchte Grallert unter anderem beim Klima-­, Umwelt-­, Natur-­ und Artenschutz, bei der Mobilität und bei der Verkehrs-­ und Schulweg-Sicherheit neue Schwerpunkte setzen.

