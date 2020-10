Stand: 30.10.2020 09:44 Uhr Zwei Autos kollidieren in Wiesmoor - eines versinkt im Kanal

Ein Auto ist bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor im Landkreis Aurich in einen Kanal geraten und versunken. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei konnten sich die beiden Insassen selbst befreien. Sie erlitten leichte Verletzungen. Ihr Wagen sei zuvor mit einem anderen Pkw zusammengestoßen und von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Das versunkene Auto soll nun per Kran aus dem Nordgeorgsfehnkanal geborgen werden.

