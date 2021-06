Stand: 10.06.2021 16:55 Uhr Zusätzliche Container: JadeWeserPort rechnet mit Aufschwung

Der JadeWeserPort (JWP) rechnet 2021 mit einem Aufschwung. Im vergangenen Jahr hatte der Container-Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. "Wir gehen davon aus und sehen die Tendenz einer Umkehr für das laufende Jahr", teilte Holger Banik, Geschäftsführer der JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co., mit. Er begrüße auch die Ankündigung der Reederei Maersk, zwei Containerschiffe in Wilhelmshaven abzufertigen. "Über die angekündigten zusätzlichen Anläufe von Containerschiffen - egal von welcher Reederei - freuen wir uns außerordentlich", so Banik. Der Reederei dauern die Abläufe im Hamburger Hafen derzeit offenbar zu lange. "Darüber hinaus freuen wir uns, dass sich die Reedereien mit den Möglichkeiten in Wilhelmshaven auseinandersetzen und die Vorteile des Hafens mehr und mehr erkennen."

