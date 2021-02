Zu Ostern auf die Inseln - mit negativem Corona-Schnelltest? Stand: 22.02.2021 17:48 Uhr Geht es nach dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), ist Osterurlaub auf den Ostfriesischen Insel möglich. Voraussetzung soll ein negatives Corona-Testergebnis sein.

Diese Idee hat Dehoga-Landesvize Birgit Kolb-Binder ins Spiel gebracht. Dabei könnten etwa Speicheltests das Mittel sein, wie sie ab März für jedermann erhältlich sein sollen. "Sprechen müssen wir jetzt über logistische und juristische Probleme", sagte Kolb-Binder, die selbst mehrere Hotels auf Langeoog betreibt.

Wichtige Fragen sind offen

Klar, durch ihre Lage und die Anreise per Fähre könnte der Ansturm auf die Inseln leichter zu kontrollieren sein. Doch darf für sie in der derzeitigen Lage eine Ausnahmeregelung gelten? Welche Tests werden akzeptiert? Wer führt sie durch? Diese Fragen liegen auf der Hand und müssten zuvor beantwortet werden. Den Vorschlag von Kolb-Binder findet auch Aurichs Landrat Olaf Meinen (parteilos) gut. "Wir müssen schauen, was möglich ist", sagte er NDR 1 Niedersachsen. Auch für ihn steht fest: "Die entsprechenden Fragen müssen geklärt werden."

Krisenstabs-Leiter Scholz: "Interessante Idee"

"Interessant" nennt Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabs der Landes, die Idee. Sie passe zu der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu flächendeckenden Tests. "Man muss gucken, wie man sicherstellt, dass die Testergebnisse auch valide sind", sagte Scholz NDR 1 Niedersachsen." In der Kombination aus fortschreitenden Impfungen und anderen Test-Strategien würden solche Ideen sicherlich diskutiert werden. Diskutiert werden würde dann auch die Rolle der Reedereien.

So viele Tests unmöglich für Fähr-Betreiber

Nach dem Vorstoß von Kolb-Binder winken mittlerweile nicht mehr alle ostfriesischen Reedereien ab. Bei der Reederei Frisia, die zum Beispiel Gäste nach Juist bringt, könnte man sich vorstellen, ein kleines Testzentrum aufzubauen. Allerdings passen dort mehr als 1.000 Gäste auf eine Fähre. Sie alle zu testen, sei ganz sicher nicht möglich, heißt es.

Schwierige Lage für Insel-Betriebe

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostfriesland weist in dieser Diskussion darauf hin, dass der Osterurlaub für die Betriebe überlebenswichtig sei. Die Zeit drängt, denn die Insulaner müssen in den kommenden 14 Tagen Saisonkräfte rekrutieren - und die kommen überwiegend aus Osteuropa. Wenn die Betriebe nicht bald öffnen könnten, drohe rund der Hälfte das Aus, warnt die IHK. Das gelte aber nicht nur für die Gastronomie und Hotellerie dort, sondern auch für die Betriebe auf dem Festland.

Keine Option für den Harz

Für die ist ein solches Öffnungs-Konzept mit negativem Test wohl schwer umsetzbar. Man könne ja keinen Zaun um die Orte ziehen, sagt Jens Lutz, der die Lage aus einem anderen Urlaubsgebiet betrachtet: Er ist Vorsitzender des Dehoga Harz. Zudem sei unklar, wie viele Urlauber dann tatsächlich kommen würden. Und, fragt Lutz: Was wäre, wenn plötzlich die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen?

Politik, Juristen und Hotellerie trifft sich

Am Dienstag wollen die Landräte der Region Ostfriesland, Juristen, Vertreter von Industrie- und Handelskammer (IHK), Reedereien und der Dehoga in einer Online-Konferenz über das Thema Osterurlaub beraten. Allerdings ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen und bundesweit nach einem wochenlangen Abwärtstrend zuletzt wieder gestiegen.

Weil: Zu früh, um sich festzulegen

Die Politik zeigte sich in vergangenen Woche der Infektions-Lage entsprechend vorsichtig: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält es für verfrüht, sich beim Thema Osterurlaub festzulegen. "Wir müssen abwarten, wie sich die Inzidenzen in Deutschland und auch der sogenannte R-Wert, also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Schnitt ansteckt, weiter entwickeln werden." Außerdem sei noch nicht abzusehen, wie schnell und wie intensiv sich die Virusmutationen verbreiten werden. "So gerne ich den an einer Reise Interessierten und dem Beherbergungsgewerbe Orientierung geben würde - definitive Aussagen sind leider noch nicht möglich."

