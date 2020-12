Stand: 02.12.2020 19:40 Uhr Zentrale der Restaurantkette Nordsee bleibt in Bremerhaven

Die Restaurantkette Nordsee behält ihren Hauptsitz in Bremerhaven. Das hat das Unternehmen am Mittwoch nach vier Gesprächsrunden mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt. Der Konzern hatte seit dem vergangenem Jahr überlegt, den Firmensitz zu verlegen. Dagegen protestierten die mehr 100 Mitarbeitenden der Zentrale in Bremerhaven und streikten im September und Oktober insgesamt 22 Tage lang. Einen zweiten Verwaltungssitz in Düsseldorf hat Nordsee bereits geschlossen und die Aufgaben nach Bremerhaven verlagert.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.12.2020 | 19:00 Uhr