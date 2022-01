Stand: 01.01.2022 11:47 Uhr Wilhelmshaven: Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven ist eine Wohnung schwer beschädigt worden. Ein Zimmer der Wohnung habe im ersten Obergeschoss stark gebrannt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hätten Flammen bereits aus den Fenstern geschlagen. Menschen wurden nicht verletzt: Der Bewohner der betroffenen Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brands nicht da gewesen. Die übrigen Bewohner des Hauses hätten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen können, so die Sprecherin. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

