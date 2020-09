Stand: 17.09.2020 18:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wilhelmshaven: SEK überwältigt Bewaffneten

Die Polizei hat in Wilhelmshaven einen Mann festgenommen, der sich am Donnerstag stundenlang in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschanzt hat. Nach Angaben der Polizei waren Beamte zu der Wohnung gefahren, um einen Haftbefehl gegen den Bewohner zu vollstrecken. Daraufhin bedrohte der 40-Jährige die Einsatzkräfte. Das Mehrfamilienhaus wurde daraufhin evakuiert und das Gebiet rundherum abgesperrt. Unbeteiligte seien nicht gefährdet gewesen, hieß es von der Polizei. Nach der Festnahme stellten die Fahnder eine Machete und eine Axt sicher. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.09.2020 | 13:30 Uhr